Опубликовано 20 ноября 2025, 21:00
В ЦБ заявили, что регулятор сомневается в массовости цифрового рубля

Из-за меньшей выгоды для пользователя
Интерфакс со ссылкой на советника Банка России Кирилла Тремасова сообщает, что цифровой рубль не получит широкого распространения среди населения. Тремасов отметил, что хранение средств на таких счетах менее выгодно, чем традиционные банковские депозиты, и что плата за цифровые рубли взиматься не будет.
По мнению Тремасова, основные преимущества цифрового рубля будут в государственном секторе и экономике, где актив позволит отслеживать использование средств, повышая эффективность расчётов по по аналогии с СБП.

Напомним, цифровой рубль — третья форма национальной валюты в России, объединяющая наличные и безналичные деньги. Пилотное внедрение началось 15 августа 2023 года, массовое планировалось к июлю 2025 года, но теперь отложено до 1 сентября 2026 года.

«На цифровые рубли ничего начисляться не будет, уже этот факт может заставить вас подумать, нужны ли мне в принципе цифровые рубли. На потребительском уровне преимущество цифрового рубля, ну, мне неочевидно, называя вещи своими именами. (...) Поэтому какого-то массового перехода людей на цифровые рубли, наверное, не произойдёт», — отметил Кирилл Тремасов на встрече со студентами в Томского госуниверситета.