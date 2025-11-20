В ЦБ заявили, что регулятор сомневается в массовости цифрового рубля

По мнению Тремасова, основные преимущества цифрового рубля будут в государственном секторе и экономике, где актив позволит отслеживать использование средств, повышая эффективность расчётов по по аналогии с СБП.

Напомним, цифровой рубль — третья форма национальной валюты в России, объединяющая наличные и безналичные деньги. Пилотное внедрение началось 15 августа 2023 года, массовое планировалось к июлю 2025 года, но теперь отложено до 1 сентября 2026 года.

«На цифровые рубли ничего начисляться не будет, уже этот факт может заставить вас подумать, нужны ли мне в принципе цифровые рубли. На потребительском уровне преимущество цифрового рубля, ну, мне неочевидно, называя вещи своими именами. (...) Поэтому какого-то массового перехода людей на цифровые рубли, наверное, не произойдёт», — отметил Кирилл Тремасов на встрече со студентами в Томского госуниверситета.