В Челябинске придумали энергосберегающий синтез материалов для электроники

По информации ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения, особый тип излучения позволяет формировать иерархическую наноструктуру, что повышает чувствительность, прочность и стабильность готовых материалов. При новом методе наночастицы размером около 4 нм сначала объединяются в агломераты по 16 нм, а затем — в структуры около 100 нм. В зависимости от типа облучения кристаллы получаются округлыми (УФ) или хорошо огранёнными (СВЧ). Такая точная иерархия улучшает свойства материалов для датчиков и покрытий.

Полученные циркониевые материалы пригодны для создания высокочувствительных датчиков, адсорбционных смесей и замедлителей разрушения пластмасс. Разработка не только снижает энергозатраты, но и открывает возможности для производства более качественной продукции. Исследование выполнено на кафедре экологии и химической технологии ЮУрГУ.

«Заведующий кафедрой экологии и химической технологии ЮУрГУ Вячеслав Авдин и его коллеги Дмитрий Жеребцов, Алена Куваева, Даниил Учаев предложили альтернативный способ формирования кристаллической структуры циркониевых материалов. Его отличительная особенность заключается в том, что для синтеза таких материалов необходимо ультрафиолетовое или сверхвысокочастотное излучение, не особенно сильное, а 15-30 ватт (в традиционных установках используются сотни киловатт)», — отметили в пресс-службе.