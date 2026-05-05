В Череповце создали систему для выявления брака в удобрениях в 10–12 раз быстрее

Сейчас лаборанты вручную отбирают пробы и просеивают их через сита, что занимает почти весь цикл производства. Новая система автоматически зачерпывает пробу 50–70 г, распределяет гранулы в один слой, делает цифровой снимок и обрабатывает его специальным алгоритмом. Алгоритм устойчив к пыли, теням и неоднородности поверхности.

Интегрированная система мониторинга отслеживает состояние узлов, фиксирует сбои и сверяет показания с лабораторными данными. В планах учёных также повышение точности и стабильности работы. Разработка позволяет оператору мгновенно корректировать технологический процесс, снижая брак и экономя ресурсы.

«В настоящее время для того чтобы проверить размер гранул удобрений лаборантам приходится вручную отбирать пробы, просеивать их через сита или применять специальные приборы. Временные затраты на такой анализ соизмеримы с полным циклом производства минеральных удобрений, что приводит к задержке в поступлении информации к оператору, управляющему технологическим процессом», — прокомментировал информацию о разработке руководитель проекта, профессор кафедры киберфизических систем ЧГУ Виктор Шабалов.