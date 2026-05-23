В Дагестане запустили производство энергосберегающего стекла

Новое производство обеспечит Дагестан высокотехнологичными рабочими местами, а выпускаемая продукция станет ключевым элементом крупных инфраструктурных проектов. Щукин отметил, что специальное защищенное стекло будет использовано при модернизации махачкалинского аэропорта, строительстве «Школы 21» и туристического комплекса «Лазурный берег».

«Продукция завода востребована и в нашей республике, в других регионах и за рубежом. Объемы, которые необходимы республике на перспективу строительства, без которых мы не возведем по-настоящему современные высокотехнологичные объекты», — подчеркнул глава региона.

Проект реализуется на базе действующего с 2013 года завода в Кумторкалинском районе, который производит листовое стекло флоат-методом мощностью 600 тонн в сутки. Для запуска новой линии привлекли займ федерального Фонда развития промышленности по программе «Проекты развития» в размере около 1 миллиарда рублей.

Общий объем инвестиций составил около 2,4 миллиарда рублей. Проект создаст 34 новых рабочих места и принесет более 1 миллиарда рублей налоговых отчислений в период до 2030 года. Запуск линии позволит расширить ассортимент за счет энергоэффективных видов стекла с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом, а также диверсифицировать объемы производства.