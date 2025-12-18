В России
Опубликовано 18 декабря 2025, 17:29
1 мин.

В декабре 2025 года Петербургский Политех отправит на орбиту новый спутник

С обновлённым оборудованием
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Специальный технологический центр (ООО «СТЦ») запустят спутник Polytech Universe №6 (PU-6) в конце декабря 2025 года с космодрома Восточный.
В декабре 2025 года Петербургский Политех отправит на орбиту новый спутник

© Ferra.ru

Спутник размером 16 юнитов оснащён новой версией бортового приёмника АИС с низким энергопотреблением и экспериментальной аппаратурой межспутниковой связи. Это позволяет космическому аппарату работать круглосуточно и эффективно обрабатывать данные на борту.

Обновлённая конструкция спутника позволила увеличить ёмкость аккумуляторов и площадь солнечных батарей, что продлит его активную работу на орбите. PU-6 предназначен для радиочастотного мониторинга, геолокации и межспутниковой связи, включая измерение электромагнитных излучений и прием сигналов АИС морских судов.

Спутник также будет использоваться для проверки высокоскоростной радиолинии между космическими аппаратами и в образовательных целях, помогая студентам изучать реальные космические миссии.

«На спутнике установлена новая версия бортового приёмника АИС с низким энергопотреблением, позволяющим ему работать в режиме 24/7. Кроме того, на спутнике установлена экспериментальная аппаратура межспутниковой связи, которая может повысить оперативность обработки полезных данных на борту и снизить объёмы передаваемых на наземный пункт управления данных полезной нагрузки космического аппарата», — сообщила пресс-служба СПбПУ.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#спутник
,
#космос