В декабре 2025 года Петербургский Политех отправит на орбиту новый спутник

Спутник размером 16 юнитов оснащён новой версией бортового приёмника АИС с низким энергопотреблением и экспериментальной аппаратурой межспутниковой связи. Это позволяет космическому аппарату работать круглосуточно и эффективно обрабатывать данные на борту.

Обновлённая конструкция спутника позволила увеличить ёмкость аккумуляторов и площадь солнечных батарей, что продлит его активную работу на орбите. PU-6 предназначен для радиочастотного мониторинга, геолокации и межспутниковой связи, включая измерение электромагнитных излучений и прием сигналов АИС морских судов.

Спутник также будет использоваться для проверки высокоскоростной радиолинии между космическими аппаратами и в образовательных целях, помогая студентам изучать реальные космические миссии.

«На спутнике установлена новая версия бортового приёмника АИС с низким энергопотреблением, позволяющим ему работать в режиме 24/7. Кроме того, на спутнике установлена экспериментальная аппаратура межспутниковой связи, которая может повысить оперативность обработки полезных данных на борту и снизить объёмы передаваемых на наземный пункт управления данных полезной нагрузки космического аппарата», — сообщила пресс-служба СПбПУ.