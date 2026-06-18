В ДГТУ разработали корм для раков из пивных отходов

Пивная дробина — твёрдый остаток ячменного солода после варки пива — оказалась доступным и стабильным источником питательных веществ. Ежегодно в мире образуются миллионы тонн этого продукта. Как пояснили в ДГТУ, в обычных кормах для ракообразных часто нарушен баланс, что провоцирует каннибализм, особенно в период линьки, когда раки наиболее уязвимы. Новый рецепт решает эту проблему.

Разработку протестировали на австралийских раках и гигантских креветках, которые быстрее растут и дают больше мяса, чем местные виды. По словам автора проекта Виктории Шевченко, новый корм не только ускоряет рост, но и снижает агрессию среди особей. В перспективе технология может помочь аквафермам повысить эффективность и сократить потери поголовья.

«К тому же популяции раков на всём юге России страдают из-за масштабов вылова — например, в Ахтарско-Гривенской группе лиманов Азовского моря в Краснодарском крае: с 1990 по 2009 год запасы сократились с 420 до 22 тонн, то есть на 95 процентов. К 2020 году благодаря активным природоохранным мероприятиям удалось восстановить запас до 27,7 тонны, что, тем не менее, не компенсирует потерь. Создание ферм с австралийскими сородичами даст местной фауне "отдохнуть"", — подчеркнула старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр агробиотехнологии» ДГТУ Виктория Шевченко.