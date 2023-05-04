В Дону обнаружили новый вид рыб

До настоящего времени насчитывалось десять видов щиповок (род Sabanejewia) - небольших придонных пресноводных рыб, обитающих в бассейнах Средиземного, Балтийского, Черного, Каспийского и Аральского морей. Описанный российскими учеными вид получил название азовская золотистая щиповка (Sabanejewia maeotica Vasil’eva et Vasil’ev). Обнаруженные близ села Донское Липецкой области рыбы обладают, в отличии от остальных представителей рода, рядом относительно крупных темных пятен с темной пигментацией между ними. Некоторые такие щиповки имеют однородную темную окраску по боку.

Раньше таких рыб относили к виду Sabanejewia baltica, так как подразумевалось, что они обитают только в Черном и Балтийском морях. Новый вид – плод длительной изоляции, приводит ТАСС мнение ихтиолога Екатерины Васильевой. Свои выводы и находки исследователи изложили в статье в Journal of Ichthyology.