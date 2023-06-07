В два раза дешевле Mavic: в России разработали бюджетный дрон-камикадзе

Инженеры всероссийского добровольческого проекта «Архангел» разработали новый ударный дрон самолетного типа, который является гораздо более дешевым аналогом дрона-камикадзе «Ланцет». Испытания барражирующего боеприпаса запланированы на август.

Стоимость нового дрона-камикадзе будет в десятки раз ниже, чем у «Ланцета», и в два раза — чем у любого аппарата Mavic, заявили в «Архангеле». Даже без расширения производства разработчик утверждает, что готов производить по 50-100 таких аппаратов ежедневно.

Размах крыла беспилотника составляет около двух метров. Аппарат также будет снабжен мобильными пультами, ускоряющими процесс развертывания для боевой работы. Дальность полета дрона составит до 25 километров.

По мнению разработчиков, новый беспилотник станет достойной альтернативой FPV-дронам, получившим широкое применение в зоне специальной военной операции. В то время как дальность полета последних ограничивается пятью-семью километрами, дрон-камикадзе сможет доставлять взрывчатку на расстояние в 15-25 километров, позволяя тем самым уничтожать технику и ценные кадры противника, считают в «Архангеле».