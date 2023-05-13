В два раза за полтора века: ученые из России оценили скорость таяния ледников Алтая

Российские географы выяснили, что с середины XIX века размер ледников Северо-Чуйского хребта на Алтае уменьшился в среднем в два раза и продолжает сокращаться. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Remote Sensing.

На Северо-Чуйском хребте располагается существенная часть ледников Алтая — одной из важнейших горных систем на юге Сибири. Специалисты из Санкт-Петербургского университета, Института геологии и минералогии СО РАН и Алтайского государственного университета решили исследовать динамику их изменения. Исследователи изучили метки границ ледников, которые наносились с первой половины ХХ века, а также использовали данные спутниковых снимков — в том числе и архивных.

Выяснилось, что их площадь за последние 150 сократились более чем в два раза — и сильнее, чем в других районах Алтайских гор. Более того, отступление крупных ледников ускорилось. Если до 2010 года ледник Большой Маашей сокращался на шесть–семь метров в год, то сейчас его край отступает в среднем на 14 метров в год.

У сокращения ледников есть свои плюсы и есть свои минусы, отмечают ученые. С одной стороны, этот процесс способствует расширению лесного пояса и подъему вверх границы растительности. Однако таяние ледников меняет распределение воды в горных реках и размывает породы, приводя к крупномасштабным селям и обвалам.