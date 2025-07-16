В двух российских городах ввели запрет на прокат и использование самокатов

Аналогичные меры были приняты и в Благовещенске Амурской области. В этом городе власти полностью запретили размещение и использование электросамокатов. Здесь такое решение было принято в соответствии с законом, который был принят законодательным собранием Амурской области.

Также были введены штрафы за нарушение правил эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В Елабуге местные власти прокомментировали запрет. По словам руководителя исполкома Елабужского района Эльмиры Ахмадеевой, использование электросамокатов на тротуарах может создавать помехи для пешеходов и представлять опасность как для них, так и для самих пользователей электросамокатов.

«Инфраструктура нашего города на сегодня не готова к подобному виду транспорта — должны быть выделены специальные полосы, минимум велодорожки, с соответствующей разметкой, знаками», — сообщила Ахмадеева.