Опубликовано 15 ноября 2025, 19:30
В двух российских регионах временно запретили майнинг криптовалют

На период осень-зима
С 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026 года в осенне-зимний период власти Бурятии и Забайкальского края вернули запрет на майнинг криптовалют.
В Бурятии ограничения распространяются на 19 муниципальных районов и городской округ Улан-Удэ, в Забайкальском крае запрет охватывает 14 муниципальных районов, 14 городских округов, Читу, Агинский и Горный.

Запрет введён в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии. Поэтому правительство полностью запретило майнинг «крипты» в период с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Но в Бурятии и Забайкальском крае действуют частичные ограничения.

Отмечается, что ранее в южной части Иркутской области запрет на майнинг действовал только в осенне-зимний период, но позже был распространён на весь год. Также обсуждался вопрос о круглогодичном запрете в Забайкалье и Бурятии, хотя принятие решения было отложено. Заместитель министра энергетики Евгений Грабчак заявил, что круглогодичный запрет не будет введён до конца года. А глава Комитета Государственной Думы по энергетике Николай Шульгинов поддержал полный запрет на добычу криптовалют в этих регионах.