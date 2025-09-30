В Госдуме появился китайский робот-грузчик с русским именем Володя

По его словам, теперь в Госдуме будет работать робот-ассистент по имени Володя. Этот робот не предназначен для работы с секретными правительственными документами, но будет выполнять другие задачи. В частности, он будет перевозить багаж и доставлять партийную символику.

Володя разработан китайской компанией Unitree Robotics, и скоро получит обновление ПО, включающее российские технологии. В частности, планируется интеграция отечественной ИИ-модели. Свинцов подчеркнул, что текущие обязанности робота ограничиваются физической помощью, такой как раздача символики, сопровождение депутатов в поездках и перенос багажа. Также рассматривается возможность использования Володи в качестве фотографа и оператора для запечатления моментов парламентской работы.

Робот-ассистент Володя впервые был представлен на ПМЭФ в июне. Сейчас робота его можно купить в России по цене около 2,7 млн рублей. Также на нём будет тестироваться отечественное ПО для робототехники.