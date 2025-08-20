В Госдуме предложили создать единый номер против мошенников

По данным авторов предложения, телефонное мошенничество остаётся основным способом хищения денег — на него приходится более 45% случаев. Ежегодный ущерб превышает 200 млрд рублей. При этом две трети россиян регулярно сталкиваются с fraudulent calls.

Действующая система уведомлений раздроблена: пострадавшим приходится самостоятельно обращаться в полицию, банки, к операторам связи или Роскомнадзор. Это создаёт бюрократические барьеры и приводит к потере информации для оперативного реагирования.

Единый номер по аналогии с «122» позволит автоматически распределять сообщения по инстанциям. Техническая и правовая база для этого уже существует. Инициатива направлена на сокращение времени между фиксацией звонка и началом расследования.