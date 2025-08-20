В Госдуме предложили создать единый номер против мошенников

Опубликовано 20 августа 2025, 22:511 мин.
В Госдуме предложили создать единый номер против мошенниковКороткий номер упростит сообщения о мошеннические звонки
Депутаты от фракции «Новые люди» предложили ввести единый бесплатный короткий номер для сообщений о мошеннических звонках. Инициатива направлена министру цифрового развития Максуту Шадаеву и предусматривает создание простого механизма оповещения для граждан.
По данным авторов предложения, телефонное мошенничество остаётся основным способом хищения денег — на него приходится более 45% случаев. Ежегодный ущерб превышает 200 млрд рублей. При этом две трети россиян регулярно сталкиваются с fraudulent calls.
Действующая система уведомлений раздроблена: пострадавшим приходится самостоятельно обращаться в полицию, банки, к операторам связи или Роскомнадзор. Это создаёт бюрократические барьеры и приводит к потере информации для оперативного реагирования.
Единый номер по аналогии с «122» позволит автоматически распределять сообщения по инстанциям. Техническая и правовая база для этого уже существует. Инициатива направлена на сокращение времени между фиксацией звонка и началом расследования.