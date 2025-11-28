В Госдуме предложили ввести штрафы для киберспортсменов за использование читерского софта

Планируется наказывать игроков, которые мошенничают, с помощью специальных инструментов. Это может включать технические проверки для поимки читеров. Некоторые законодатели предложили штрафовать до 30 000 рублей за нарушение этих правил.

Согласно экспертам, около 80% игроков мошенничают с помощью программного обеспечения, что наносит ущерб репутации киберспортивных мероприятий. Госдума намерена разработать чёткие правила, чтобы остановить это. Они направлены на то, чтобы сделать соревнования честными и прозрачными.

Эти правила аналогичны тем, которые применяются в обычных видах спорта для предотвращения употребления допинга. Цель состоит в том, чтобы обеспечить равные шансы всем игрокам. Новая система также защитит права игроков и позволит им обжаловать любые решения.

«Доверие — ключевой элемент: зрители должны быть уверены, что победу одержал тот, у кого лучше стратегия и реакция, а не кто применил читы. Поэтому введение штрафов — закономерный шаг, аналогичный контролю за допингом в традиционном спорте», — прокомментировал инициативу сенатор Артём Шейкин.