В Госдуме рассказали, как россияне могут проверить долги за коммуналку

Для проверки можно зайти в раздел «Госуслуги Дом», где есть возможность отследить каждое начисление и услугу, и в случае задолженности оплатить её там же. Кроме того, данные доступны на сайтах единых информационно-расчётных центров и в приложениях — например, в Подмосковье всю информацию можно изучить в МосОблЕИРЦ.

«Для доступа к данным нужно зарегистрироваться на сайте либо в приложении или войти через «Госуслуги». В разделе «Платежи» вы увидите сумму долга, которую нужно оплатить», — пояснил Колунов. Долги также отмечаются в банковских приложениях, а узнать подробности можно в УК или ресурсоснабжающей компании — на сайте либо по телефону.

Ранее россиян предупредили о снижении платы за коммуналку летом на 33–47% из-за планового отключения горячей воды. По словам зампреда комитета Госдумы Владимира Кошелева, за каждый час превышения допустимой продолжительности отключения услуги её стоимость снижается на 0,15%. С 2026 года перерасчёт при отсутствии воды проходит в беззаявительном порядке — не нужно писать заявление и собирать подписи соседей.