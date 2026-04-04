В Госдуме заявили, что блокировка Telegram зависит от Роскомнадзора

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что команда продолжит адаптироваться к условиям работы в России на фоне блокировок и ограничений. Он также отметил, что попытки блокировки уже приводили к сбоям в работе российских банков. Ющенко подчеркнул, что Роскомнадзор не объясняет гражданам суть претензий к мессенджеру.

Парламентарий напомнил, что Госдума делала официальный запрос через протокольное поручение, но «Единая Россия» не проголосовала за него. По его мнению, мяч на стороне Роскомнадзора: если Telegram идёт на контакт и выполняет требования, то ведомство должно дать чёткий ответ. В противном случае блокировка не имеет под собой законных оснований.

«В очередной раз мы задаём вопрос Роскомнадзору, который не отвечает, который уклоняется от всех возможностей разъяснить гражданам, пользователям, в чём суть проблемы. А если команда Telegram говорит, что она выполняет требования и идёт на контакты, ну, тогда мяч сразу переходит на сторону Роскомнадзора. Мы официально делали запрос через Госдуму протокольным поручением, но почему-то партия власти "Единая Россия" категорически не проголосовала за это протокольное поручение», — отметил Ющенко.