В Госдуме заявили, что по всей России запрет электросамокатов не планируется

Депутат подчеркнул, что подобный запрет — «прерогатива регионов», поскольку в регионах разная в этом отношении ситуация. Согласно законодательству, субъекты Российской Федерации обладают полномочиями регулировать вопросы использования СИМ, включая установление ограничений и определение зон с пониженной скоростью движения.

Напомним, на днях был введён полный запрет на использование СИМ, в том числе самокатов в Благовещенске. За несоблюдение установленных правил предусмотрен штраф в размере до 100 тысяч рублей.

«На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты мы не планируем. Считаем, что это прерогатива регионов, ситуация в каждом регионе разная», — заявил Федяев.