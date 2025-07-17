В Госдуме заявили, что по всей России запрет электросамокатов не планируется

Опубликовано 17 июля 2025, 23:151 мин.
В Госдуме заявили, что по всей России запрет электросамокатов не планируетсяТакие решения — за регионами
Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев прокомментировал запрет на аренду электросамокатов в Елабуге (Татарстан) и полный запрет на использование этого средства индивидуальной мобильности (СИМ) в Благовещенске (Амурская область). Федяев заявил, что подобный запрет на федеральном уровне не планируется.
Депутат подчеркнул, что подобный запрет — «прерогатива регионов», поскольку в регионах разная в этом отношении ситуация. Согласно законодательству, субъекты Российской Федерации обладают полномочиями регулировать вопросы использования СИМ, включая установление ограничений и определение зон с пониженной скоростью движения.
Напомним, на днях был введён полный запрет на использование СИМ, в том числе самокатов в Благовещенске. За несоблюдение установленных правил предусмотрен штраф в размере до 100 тысяч рублей.
«На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты мы не планируем. Считаем, что это прерогатива регионов, ситуация в каждом регионе разная», — заявил Федяев.