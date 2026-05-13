В ГУАП открыли центр компетенций инженерного анализа

Новое подразделение ориентировано на практическую, «продуктовую» работу. Обучающиеся получат доступ к передовым отечественным IT-инструментам, которые используются в промышленности и науке. Партнёрство с холдингом «Т1» позволит знакомиться с современными разработками и участвовать в реальных проектах.

По словам ректора, центр станет точкой роста для подготовки кадров, способных решать задачи в сфере инженерного анализа. Студенты смогут применять полученные знания в аэрокосмической отрасли, машиностроении и других высокотехнологичных секторах. Это часть стратегии по усилению IT-составляющей в образовании и развитию собственных технологий.

«Сегодня мы открываем ещё одну точку роста, в первую очередь, направленную на повышение IT-компетенций у наших обучающихся, потому что ни одна из областей промышленного, технологического развития не может быть применима без IT-навыков. Благодаря нашему партнёру — IT-холдингу "T1" сегодня есть уникальная возможность познакомиться с современными разработками, отечественными IT-продуктами», — заявила Антохина.