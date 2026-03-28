В России
Опубликовано 28 марта 2026, 01:30
1 мин.

В Ингушетии начнут раскопки циклопических построек возрастом 3,5 тысячи лет

Исследования пройдут в башенном комплексе Гирети
Школа каменщиков-реставраторов «Наследие» совместно с Археологическим центром им. Крупнова приступает к системному изучению древних сооружений в горной Ингушетии. Циклопические постройки (сложенные из огромных каменных глыб без раствора) датируются примерно 3,5 тыс. лет. Последние масштабные исследования таких объектов проводились здесь ещё в советский период.
© Тимур Агиров, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Работы начнутся 30 марта на территории башенного комплекса Гирети. Учёные намерены изучить структуру древних поселений, технологии строительства и пополнить научные данные о ранней истории региона. Каждый сантиметр раскопа будут контролировать так, чтобы избежать необратимых повреждений уникальных памятников.

Проект реализуется при поддержке главы Ингушетии и президента фонда «Сафмар». Руководить полевыми работами будет начальник Гиретинской и Пуйской экспедиции Магомед Тангиев. Первые результаты раскопок планируют представить уже по завершении полевого сезона. Организаторы уверены, что открытия войдут в научный оборот общероссийского уровня.

«Для нас это возможность по-новому взглянуть на истоки горной цивилизации, на ранние этапы заселения и строительства в этих местах. Все работы будут вестись в тесном сотрудничестве с Археологическим центром им. Крупнова, а руководить работами на месте будет начальник Гиретинской и Пуйской экспедиции и наш штатный археолог Магомед Тангиев, команда сформирована из наших подготовленных выпускников школы", — рассказал генеральный директор школы каменщиков-реставраторов Рамзан Султыгов.