В Ингушетии начнут раскопки циклопических построек возрастом 3,5 тысячи лет

Работы начнутся 30 марта на территории башенного комплекса Гирети. Учёные намерены изучить структуру древних поселений, технологии строительства и пополнить научные данные о ранней истории региона. Каждый сантиметр раскопа будут контролировать так, чтобы избежать необратимых повреждений уникальных памятников.

Проект реализуется при поддержке главы Ингушетии и президента фонда «Сафмар». Руководить полевыми работами будет начальник Гиретинской и Пуйской экспедиции Магомед Тангиев. Первые результаты раскопок планируют представить уже по завершении полевого сезона. Организаторы уверены, что открытия войдут в научный оборот общероссийского уровня.

«Для нас это возможность по-новому взглянуть на истоки горной цивилизации, на ранние этапы заселения и строительства в этих местах. Все работы будут вестись в тесном сотрудничестве с Археологическим центром им. Крупнова, а руководить работами на месте будет начальник Гиретинской и Пуйской экспедиции и наш штатный археолог Магомед Тангиев, команда сформирована из наших подготовленных выпускников школы", — рассказал генеральный директор школы каменщиков-реставраторов Рамзан Султыгов.