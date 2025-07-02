В Иннополисе разработали ИИ для безопасного программирования

Как пояснил директор университета Искандер Бариев, сервис интегрирован в платформу версионного контроля GitFlame и предоставляет разработчикам мгновенную обратную связь. Inspecto выявляет потенциальные проблемы, включая циклические зависимости и небезопасное хранение данных, что снижает риск утечки конфиденциальной информации.

Особенность разработки — использование искусственного интеллекта для комплексного анализа деятельности программистов. Система оценивает продуктивность, качество кода и даже выявляет случаи плагиата, формируя рейтинги членов команды.

По словам создателей, сервис особенно полезен при разработке критически важных приложений, таких как банковские системы или госуслуги. Автоматизированный контроль качества кода помогает предотвращать сбои в работе программ и снижает количество критических ошибок.

Inspecto уже интегрирован с популярной средой разработки VS Code и редактором GitFlame. В будущем разработчики планируют расширить функционал системы и адаптировать ее для других цифровых продуктов. Сервис стал одним из первых отечественных решений такого уровня в области ИИ-ассистированной разработки ПО.