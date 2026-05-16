В Иннополисе создали ПО, ускоряющее программирование сварочных роботов в 3–5 раз

По информации портала Наука.рф, оператору или конструктору достаточно отсканировать деталь, выбрать и настроить сварочные швы. ПО автономно построит траекторию, проверит её на симуляторе и загрузит готовую программу в контроллер робота. Весь процесс синхронизируется в виртуальной среде в реальном времени. Особенно выгодно решение для малосерийных и среднесерийных производств.

По словам разработчиков, сканирование и совмещение с 3D-моделью экономят до 2–3 часов на переналадку. Система совместима с любым промышленным роботом, у которого есть комплект средств разработки для внешнего управления. ПО может применяться в автопроме, машиностроении, судостроении, аэрокосмической отрасли, энергетике и производстве сложных строительных конструкций.

«По нашим оценкам, программирование роботов-сварщиков с помощью нового ПО происходит в 3-5 раз быстрее, чем с традиционного пульта. Сканирование и совмещение с 3D-моделью экономит до 2–3 часов на переналадку. Эти функции делают продукт особенно выгодным для малосерийных и среднесерийных производств с применением автоматизированной сварки, а также позволяют компаниям-интеграторам ускорять переналадку и внедрение роботизированных сварочных ячеек для их заказчиков. Наша система совместима с любым промышленным роботом, имеющим комплект средств разработки для внешнего управления», — рассказал заместитель директора по инновационной деятельности Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис Артур Шимановский.