В ИТМО создали установку для точных экспериментов с клетками

Разработка размещена в мини-лаборатории, созданной в 2023 году. Это портативный химический куб, оснащенный роботизированной рукой, которая заменяет лаборанта. Благодаря автоматизации удается точно и многократно повторять эксперименты.

Система работает так: манипулятор устанавливает образцы на подвижную платформу, которая доставляет их в зону анализа. Один прибор считывает данные о поверхности вещества, другой — о его составе. Полученная информация обрабатывается встроенным программным обеспечением и поступает исследователям.

Созданная установка позволяет изучать химические и механические свойства клеток, контролировать качество культур и анализировать взаимодействие с биоматериалами. Это особенно важно при разработке имплантатов, тканей и систем доставки лекарств.