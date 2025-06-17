В России
Опубликовано 17 июня 2025, 05:15
1 мин.

В ИТМО создали установку для точных экспериментов с клетками

Прибор работает без участия человека
В пресс-службе университета ИТМО сообщили, что специалисты вуза представили новую установку для микробиологических и клеточных исследований. Она позволяет проводить сверхточные эксперименты без участия человека, используя комбинацию атомно-силовой микроскопии и рамановской спектроскопии.
В ИТМО создали установку для точных экспериментов с клетками
© Louis Reed

Разработка размещена в мини-лаборатории, созданной в 2023 году. Это портативный химический куб, оснащенный роботизированной рукой, которая заменяет лаборанта. Благодаря автоматизации удается точно и многократно повторять эксперименты.

Система работает так: манипулятор устанавливает образцы на подвижную платформу, которая доставляет их в зону анализа. Один прибор считывает данные о поверхности вещества, другой — о его составе. Полученная информация обрабатывается встроенным программным обеспечением и поступает исследователям.

Созданная установка позволяет изучать химические и механические свойства клеток, контролировать качество культур и анализировать взаимодействие с биоматериалами. Это особенно важно при разработке имплантатов, тканей и систем доставки лекарств.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#наука
,
#исследование