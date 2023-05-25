В Ижевске начнут собирать «Удавов»

К 15 июня на Ижевском механическом заводе будет собрана первая партия новых российских пистолетов «Удав», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Если произведенные пистолет будут соответствовать заявленным техническим характеристикам, то в Ижевске начнется их полномасштабное серийное производство.

В таком случае куратором производства пистолетов калибра 9х21 миллиметр станет ведущий инженер-конструктор Ижмеха Владимир Ярыгин. Отладка производства «Удавов» началась осенью 2022 года: специалисты входящего в концерн «Калашников» ЦНИИТОЧМАШ — разработчика пистолетов — выехали в Ижевск и передали всю необходимую конструкторскую документацию.

Новый самозарядный пистолет успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию в 2019 году. Для магазина в 18 патронов — на десять больше, чем у пистолета Макарова — создали новую конструкцию, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось боеприпасов.

Предполагается, что до 2024 года Минобороны закупит более трех тысяч «Удавов».