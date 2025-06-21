В Ижевске появится «Школа 21» по обучению молодёжи IT-специальностям

Жители Удмуртии от 18 лет смогут бесплатно обучиться бэкенду, фронтенду, мобильной разработке или GameDev. Будут предложены пять дополнительных программ обучения: кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps, тестирование ПО (QA).

Проект «Школа 21» будет развивать «мягкие» навыки, включая работу в коллективе, самодисциплину и управление временем. Обучение продлится от шести месяцев до двух лет.

«Школа 21» уже работает в 16 городах России, и планируется открытие кампусов в других регионах.