В Ижевске школьники на хакатоне создадут биореакторы для очистки воды и воздуха

Опубликовано 17 апреля 2026, 22:05
В Ижевске школьники на хакатоне создадут биореакторы для очистки воды и воздухаШкольники будут работать с биотехнологиями и электроникой
В академии «Калашников» стартовал хакатон «Инженерная лаборатория» для школьников 14–18 лет. Ключевой задачей является разработка действующего прототипа биореактора для микроводорослей. Такие устройства нужны для очистки воды, регенерации воздуха и в учебных лабораториях. В соревнованиях участвуют 36 школьников из Ижевска.
В каждой команде по три человека: программист, монтажник радиоэлектроники и дизайнер-конструктор. Они имеют ограниченный набор материалов и деталей, а также жёсткие сроки. Биореактор должен не только выращивать водоросли, но и служить индикатором качества воды и средством для биоочистки стоков.
В процессе школьникам читают лекции по биотехнологиям, водят на экскурсии в лаборатории УдГУ. Финал конкурса состоится 23 апреля, где команды представят свои прототипы. Эксперты оценят, насколько устройство работоспособно, удобно и применимо на практике.