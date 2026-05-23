В Кабардино-Балкарии запустили форум «Креативный Эльбрус»

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил значимость форума для республики: «В этом зале собрались тысячи неравнодушных людей, которые мечтают о прогрессе, мечтают о развитии своей страны, своей малой родины». Проведение такого масштабного мероприятия должно дать новый импульс развитию региона.

Одной из задач форума стала поддержка проектов под брендом «Сделано в КБР». На выставке представили игрушки, архитектурные макеты, изделия из дерева — весь спектр локального креативного производства.

«Креативный Эльбрус» стал первой большой площадкой, где встретились федеральные эксперты, региональные предприниматели, дизайнеры, мастера, рестораторы и создатели контента. В программе — мастер-классы по упаковке локального продукта, продвижению территорий и событийному туризму, а также стратегическая сессия по разработке дорожной карты креативной экономики Приэльбрусья. Подобный форум в Кабардино-Балкарии проходит впервые.