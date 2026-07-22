В России
Опубликовано 22 июля 2026, 01:45
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В Калининграде предложили микроводоросли из прудов в качестве сырья для биодизеля

Растут значительно быстрее масличных и зерновых культур
Учёные БФУ имени Канта в Калининграде вместе с коллегами из Москвы и Петербурга предложили использовать микроводоросли рода Scenedesmus для производства биодизеля. Они растут быстрее масличных культур, не занимают пашню и дают высокий выход липидов. Пока речь идёт о частичной замене нефтяного топлива, но в перспективе это может стать серьёзным вкладом в решение энергетического кризиса.
В Калининграде предложили микроводоросли из прудов в качестве сырья для биодизеля

© Ferra.ru

Микроводоросли выигрывают у традиционных растительных источников (сои, рапса, подсолнечника) по скорости роста и простоте культивации. Их можно выращивать в открытых прудах или лабораторных биореакторах, меняя условия для получения нужного состава биомассы. По словам заведующей лабораторией микробиологии и биотехнологий, научного руководителя программы аспирантуры «Биотехнология» БФУ имени И. Канта Любови Дышлюк, водоросли уже используются для производства биотоплива в Азии, Австралии и Европе — есть целые предприятия с бассейнами и лагунами.

Смеси биодизеля с обычным дизелем уже применяют в Германии, Италии и Малайзии. Российские учёные ориентируются на европейские и американские стандарты. Однако полная замена нефтяного топлива пока невозможна: для крупномасштабного выращивания водорослей нужны большие площади и технологии. Поэтому на данный момент предлагают лишь частичную замену — смешивать биодизель с традиционным топливом в определённых пропорциях.

«Преимущества микроводорослей заключаются в высокой эффективности фотосинтеза, значительном содержании липидов, а также в простоте выращивания и отсутствии необходимости в больших пахотных площадях», — отметила эксперт.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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