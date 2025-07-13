В России
Опубликовано 13 июля 2025, 17:15
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В Калининграде разработали полимеры для защиты от электромагнитного излучения

Это материал широкого применения
Исследователи из БФУ имени И. Канта в Калининграде совместно с китайскими коллегами разработали инновационный материал, который может защитить от «невидимой угрозы».
В Калининграде разработали полимеры для защиты от электромагнитного излучения

© Пресс-служба БФУ имени И. Канта

Речь идёт о полимерном материале, способном поглощать электромагнитное излучение. Этот полимер изготовлен на основе полипропилена и отличается лёгкостью и гибкостью. Учёные описывают материал как «упаковочный полимер», так как на основе полипропилена изготавливаются упаковочная плёнка, тара, одноразовые стаканчики и пластиковые трубы.

Электромагнитное излучение может быть вредным для живых организмов и техники, а существующие защитные материалы обычно содержат металлы, что делает их тяжёлыми и ограничивает гибкостные свойства. Новый полимерный материал может использоваться для экранирования электромагнитных волн и повышения прочности изделий.

Учёные планируют исследовать композиты с другими типами углеродных структур и оценить их экранирующие свойства. Об этом рассказала директор НОЦ «Полимерные и композиционные материалы SmartTextiles» Института высоких технологий БФУ им. И. Канта Ольга Молоканова (Москалюк).

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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