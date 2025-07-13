В Калининграде разработали полимеры для защиты от электромагнитного излучения

Речь идёт о полимерном материале, способном поглощать электромагнитное излучение. Этот полимер изготовлен на основе полипропилена и отличается лёгкостью и гибкостью. Учёные описывают материал как «упаковочный полимер», так как на основе полипропилена изготавливаются упаковочная плёнка, тара, одноразовые стаканчики и пластиковые трубы.

Электромагнитное излучение может быть вредным для живых организмов и техники, а существующие защитные материалы обычно содержат металлы, что делает их тяжёлыми и ограничивает гибкостные свойства. Новый полимерный материал может использоваться для экранирования электромагнитных волн и повышения прочности изделий.

Учёные планируют исследовать композиты с другими типами углеродных структур и оценить их экранирующие свойства. Об этом рассказала директор НОЦ «Полимерные и композиционные материалы SmartTextiles» Института высоких технологий БФУ им. И. Канта Ольга Молоканова (Москалюк).