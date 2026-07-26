В Калининграде усовершенствовали прессование янтаря

Опубликовано 26 июля 2026, 03:251 мин.
В Калининграде усовершенствовали прессование янтаряНовая технология позволяет получать заготовки без трещин и пор
Калининградский янтарный комбинат (входит в Ростех) модернизировал технологию прессования янтаря. Новый ступенчатый алгоритм изменения температуры и давления позволил увеличить производительность на 20% и полностью устранить дефекты — микротрещины и поры, — которые раньше требовали повторной обработки 10% заготовок. Теперь процесс даёт идеальные диски диаметром 23 см за 6,5 часов, а производство достигло 100 кг в месяц.
© АО «Калининградский янтарный комбинат»
Прессование янтаря основано на его способности становиться пластичным при нагревании. Высокая температура и давление спекают мелкие фрагменты в цельные заготовки, сохраняя натуральные свойства самоцвета. Раньше параметры менялись линейно, теперь — ступенчато, по программируемому алгоритму, что исключило появление дефектов. Брак, составлявший ранее 10%, полностью устранён.
Технология прессования применяется на комбинате с 1947 года, но активное развитие получила с 2014 года, когда предприятие вошло в Ростех. Калиниградский комбинат — единственное в мире предприятие с промышленной добычей и переработкой янтаря, выпускающее около 170 000 изделий в год.
Источник:Наука.рф
Автор:Андрей Кадуков
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