В Калининграде усовершенствовали прессование янтаря

Прессование янтаря основано на его способности становиться пластичным при нагревании. Высокая температура и давление спекают мелкие фрагменты в цельные заготовки, сохраняя натуральные свойства самоцвета. Раньше параметры менялись линейно, теперь — ступенчато, по программируемому алгоритму, что исключило появление дефектов. Брак, составлявший ранее 10%, полностью устранён.

Технология прессования применяется на комбинате с 1947 года, но активное развитие получила с 2014 года, когда предприятие вошло в Ростех. Калиниградский комбинат — единственное в мире предприятие с промышленной добычей и переработкой янтаря, выпускающее около 170 000 изделий в год.