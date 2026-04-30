В калининградском янтаре нашли отпечаток дубового листа возрастом 50 млн лет

По заключению ботаников, лист принадлежал одному из ископаемых видов дуба — псевдокастанее или дримейе, которые исчезли около 2–2,5 млн лет назад. Сама смола образовалась в эпоху эоцена (30–50 млн лет назад), когда климат был тёплым и влажным. Хвойное дерево выделило смолу, которая стекла по стволу, придавила лист и окаменела. В отличие от обычных инклюзов (включений внутри прозрачного янтаря), здесь сохранился именно отпечаток на поверхности.

«Янтарный лист» будет передан в музей Янтарного комбината, где уже хранятся редкие образцы с инклюзами стрекозы, таракана и «Янтарное сердце». В Калининградской области сосредоточено около 90% разведанных запасов балтийского янтаря, а Приморский карьер, где ведёт добычу комбинат, является крупнейшим в мире предприятием по промышленной добыче и переработке янтаря.

«На принадлежность отпечатка листу одного из ископаемых видов дуба — псевдокастанея или дримейя — указывает характерное мелкое жилкование. Ближе к вершине расположение жилок симметричное, а к черешку почти очередное. Эти виды дуба исчезли в конце плиоцена, то есть примерно 2–2,5 миллиона лет назад. К сожалению, не сохранился рисунок всей пластины листа. Сам лист был больше янтарного фрагмента», — пояснила исполняющий обязанности директора Ботанического сада БФУ им. И. Канта Светлана Яковлева.