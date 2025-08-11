В Калуге пройдет всероссийский турнир по робототехнике

Участниками смогут стать школьники, студенты колледжей и вузов, а также педагоги и специалисты. Соревнования будут проводиться по трём направлениям: промышленная, прикладная и мобильная робототехника. Организаторы отмечают, что мероприятие направлено на популяризацию технических профессий и подготовку кадров для промышленности.

В рамках турнира предусмотрена выставочная зона, где можно будет познакомиться с разработками участников. Также запланированы консультации с ведущими экспертами отрасли. По словам директора технопарка Маргариты Скворцовой, это хорошая возможность для участников получить профессиональную оценку своих проектов и перспективы для их реализации.