В Калуге запустили производство российских серверов МЛТ-С

Испытания подтвердили соответствие оборудования стандартам госкорпорации. Сервер показал готовность к длительной работе с критическими нагрузками. Тестирование включало оценку производительности, энергоэффективности, отказоустойчивости и безопасности.

Среди подтвержденных преимуществ — масштабируемая архитектура, позволяющая адаптировать вычислительные ресурсы под задачи заказчиков. Также проверена эффективность системы охлаждения и высокая надежность конструкции, предусматривающая «горячую» замену вентиляторов, жестких дисков и блоков питания.

Ранее данная серверная платформа была включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. После успешного тестирования оборудование может стать основой цифровой инфраструктуры государственных компаний.