В Калужской области неиспользуемые поля начали определять с помощью ИИ и космоснимков

По информации ТАСС, в Калужской области активно применяются спутниковые снимки и данные с дронов для мониторинга сельскохозяйственных земель. Эти технологии позволяют не только оценивать текущее состояние полей, но и анализировать их на предмет использования с помощью нейросетей. Об этом сообщил заместитель губернатора региона, глава министерства цифрового развития Дмитрий Разумовский.
По словам Разумовского, наблюдается тенденция к вовлечению заброшенных земель в сельскохозяйственное производство. Для этого необходим анализ спутниковых данных и изображений с беспилотников, а также использование ИИ для выявления неиспользуемых участков. Затем государственные органы направляют усилия на возвращение этих земель в хозяйственный оборот.

Процесс начинается с интерпретации изображений для определения типа растительности на различных участках. К этим данным добавляются сведения о владельцах и арендаторах земель. Это позволяет выявить поля, которые не обрабатываются должным образом или используются неэффективно. Такие участки становятся приоритетными для регулирующих и надзорных структур.

«Много проектов, которые помогают самым разным ведомствам, например, мониторинг сельхозземель. Есть такая тенденция ввода неиспользуемых земель в оборот, для этого нужно анализировать космоснимки или сегодня это снимки с беспилотников, выявлять эти территории, обрабатывать с помощью искусственного интеллекта и уже адресно в эти места, где зарастает земля, направлять органы контроля для того, чтобы земли можно было вовлекать в оборот", - сказал Разумовский на форуме информационных технологий "Цифровые решения», — подчеркнул Разумовский.