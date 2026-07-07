В России
Опубликовано 07 июля 2026, 19:35
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В Калужской области построят крупнейший в Европе завод радиофармпрепаратов

Первую партию продукции выпустят до конца 2026 года
В Калужской области завершается строительство завода по производству радиофармпрепаратов, который станет крупнейшим в России и Европе. Первая партия продукции будет готова к концу 2026 года, а все линии запустят в 2027. Проект реализует Росатом.
В Калужской области построят крупнейший в Европе завод радиофармпрепаратов

© Ferra.ru

Завод разместится рядом с действующим медицинским радиологическим научным центром, где уже применяют радиационные методы диагностики и лечения онкологии. По словам губернатора Владислава Шапши, близость производства изотопов и готовых препаратов к месту применения критически важна для эффективности терапии — время между выпуском и использованием должно быть минимальным.

Новое предприятие станет первым в стране заводом такого масштаба. По номенклатуре и объёмам производства он не имеет аналогов в Европе. Запуск всех мощностей запланирован на следующий год. Проект позволит укрепить независимость России в обеспечении онкологических клиник отечественными радиофармпрепаратами.

«В этом году должно закончиться строительство завода по производству радиофармпрепаратов компании Росатом. В конце года уже будут произведены первые партии радиофармпрепаратов. В следующем году будут запущены все линии. Это прорыв, первый такой завод в стране, крупнейший завод в Европе, и по номенклатуре, и по объёму производства», — подчеркнул Шапша.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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