В Карачаево-Черкесии откроют IT-школу для студентов

Как сообщил директор центра молодежных проектов Северо-Кавказской госакадемии Расул Байрамуков, обучение в школе пройдут 200 студентов республики. Проект разработан студентом СКГА Магомедом Джуккаевым и направлен на развитие навыков в области искусственного интеллекта.

Образовательная программа включает 30 часов теоретических и 30 часов практических занятий. Студенты изучат нейронные сети, машинное обучение и научатся применять знания для решения реальных бизнес-задач. После завершения курса все материалы будут доступны на сайте проекта.

Открытие школы запланировано на начало следующего года. Завершающим этапом станет проведение хакатона «IT-импульс», после чего на базе академии создадут клуб для участников и всех заинтересованных в технологиях искусственного интеллекта.

Проект должен быть реализован до апреля 2026 года.