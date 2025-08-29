В России
Опубликовано 29 августа 2025, 11:56
1 мин.

В Карачаево-Черкесии откроют IT-школу для студентов

Проект реализуют на грант Росмолодежи
В Карачаево-Черкесии планируют открыть школу развития молодежи в сфере искусственного интеллекта (ИИ) «IT-импульс». Проект получил финансирование за счет гранта Росмолодежи, выигранного на туристическом форуме «Координата».
© Ferra.ru

Как сообщил директор центра молодежных проектов Северо-Кавказской госакадемии Расул Байрамуков, обучение в школе пройдут 200 студентов республики. Проект разработан студентом СКГА Магомедом Джуккаевым и направлен на развитие навыков в области искусственного интеллекта.

Образовательная программа включает 30 часов теоретических и 30 часов практических занятий. Студенты изучат нейронные сети, машинное обучение и научатся применять знания для решения реальных бизнес-задач. После завершения курса все материалы будут доступны на сайте проекта.

Открытие школы запланировано на начало следующего года. Завершающим этапом станет проведение хакатона «IT-импульс», после чего на базе академии создадут клуб для участников и всех заинтересованных в технологиях искусственного интеллекта.

Проект должен быть реализован до апреля 2026 года.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
