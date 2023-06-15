В Kaspersky предрекли рост числа утечек данных россиян

12:27, 15 июня 2023
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В Kaspersky предрекли рост числа утечек данных россиянВсе тенденции указывают на это
Число утечек данных пользователей в России увеличится, прогнозирует топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Анна Кулашова.
В 2023 году в России, вероятнее всего, возрастет число утечек данных, заявила управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.
Прогнозировать что-либо сложно, отметила специалист. Однако тенденции, наблюдающиеся в начале года, подчеркивает менеджер, указывают на рост количества объявлений об утечках.
Ранее в Kaspersky заявили, что число опубликованных злоумышленниками значимых баз данных российских компаний с января по май 2023 года выросло на 33% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего стали публичным достоянием 197 миллионов строк пользовательских данных.