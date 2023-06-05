В Kaspersky рассказали о новой схеме мошенничества с расшифровкой видео и аудио

Мошенники разработали хитрую схему, которая обещает лёгкий заработок на транскрибации, но на самом деле целью им является обман российских пользователей, чтобы выманить у них деньги. Они создали несколько веб-ресурсов с одинаковым дизайном и контактными данными, но разными названиями. На этих сайтах они предлагают «выполнять работу, которая не под силу компьютеру» — распознавать аудиофайлы и получать за это деньги. Чтобы начать зарабатывать, нужно зарегистрироваться на портале. После регистрации предлагается расшифровать несколько аудиозаписей и отправить текст на проверку. Однако, когда человек пытается вывести заработанные деньги, сервис требует верификации аккаунта и внесения небольшой суммы, но на самом деле никаких денег не выплачивает.

Главный специалист по защите информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников описал новый психологический подход мошенников в этой схеме. Он отметил, что злоумышленники используют хитрый метод мотивации, связанный с чувством опасения потерять время и деньги. Он рекомендует пользователям Интернета быть осторожными и помнить, что работа без официального договора часто бывает мошенничеством. Подобная работа может привести к тому, что вам выплатят лишь часть суммы или даже полной невыплате заработка. Важно помнить, что при такой подработке вы не знаете своего работодателя и не имеете никакой информации о нем. Поэтому стоит быть особенно осторожным и никогда не раскрывать платёжные данные своих банковских карт, такие как номер карты, ФИО, срок действия и код с обратной стороны. Для оплаты работы юридические лица используют номер корреспондентского счета в банке, а не номер банковской карты. Перед тем, как принять такую работу, полезно ознакомиться с отзывами о работодателе на сторонних сайтах, чтобы получить независимую оценку его надёжности.