В Казани устроят «битву» ИИ для строительной отрасли

На первом этапе участникам покажут, как работают современные ИИ-решения в строительстве. Разработчики продемонстрируют свои платформы на реальных данных: сметах, графиках и чертежах. Разные системы будут сравнивать по эффективности решения конкретных задач.

Второй этап будет посвящен практическому внедрению технологий. Представители госучреждений и Минцифры разработают дорожные карты по использованию ИИ в строительной сфере. Им предстоит проанализировать существующие инструменты, создать прототипы алгоритмов и оценить возможные риски.

По итогам мероприятия участники получат готовые планы по цифровизации строительных процессов. Организаторы отмечают, что такие решения помогут оптимизировать работу ведомств и строительных компаний.