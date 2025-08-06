В Казани устроят «битву» ИИ для строительной отрасли

Опубликовано 06 августа 2025, 16:421 мин.
В Казани устроят «битву» ИИ для строительной отраслиМероприятие пройдет на форуме «Ребус 2025: Цифровизация. Инфраструктура»
18−19 августа в Казани состоится необычное соревнование — «Битва искусственных интеллектов» в строительной сфере. Мероприятие пройдет в рамках международного форума «Ребус 2025: Цифровизация. Инфраструктура».
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На первом этапе участникам покажут, как работают современные ИИ-решения в строительстве. Разработчики продемонстрируют свои платформы на реальных данных: сметах, графиках и чертежах. Разные системы будут сравнивать по эффективности решения конкретных задач.
Второй этап будет посвящен практическому внедрению технологий. Представители госучреждений и Минцифры разработают дорожные карты по использованию ИИ в строительной сфере. Им предстоит проанализировать существующие инструменты, создать прототипы алгоритмов и оценить возможные риски.
По итогам мероприятия участники получат готовые планы по цифровизации строительных процессов. Организаторы отмечают, что такие решения помогут оптимизировать работу ведомств и строительных компаний.