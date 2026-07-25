В России
Опубликовано 25 июля 2026, 22:55
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В Казанском ГАУ создают алгоритмы машинного зрения для прогноза болезней растений

Нейросети анализируют данные с дронов для точечной обработки поражённых участков
Учёные Казанского государственного аграрного университета разрабатывают алгоритмы машинного зрения, которые по данным с беспилотников выявляют очаги поражения растений. Система передаёт информацию оператору для принятия решений об обработке. Также в ВУЗе создали ягодоуборочный комбайн «Курант-1» с элементами ИИ и переходят на биопрепараты собственной разработки вместо импортных агрохимикатов.
В Казанском ГАУ создают алгоритмы машинного зрения для прогноза болезней растений

© Ferra.ru

По словам ректора Ильшата Нуриева, искусственный интеллект всё шире применяется в агротехнологиях. Алгоритмы помогают снижать издержки за счёт точности: системы помощи водителю на основе ИИ для тракторов экономят топливо и повышают производительность. А дроны с машинным зрением позволяют находить больные растения и обрабатывать только их, а не всё поле.

В Татарстане уже испытывают комбайн «Курант-1» для уборки смородины, крыжовника и малины — он аккуратно собирает ягоды и очищает их от листьев. Первый образец работает в Высокогорском районе, серийный выпуск планируется в ближайшие месяцы. Кроме того, в Казанском ГАУ разработали биопрепараты из бактерий, выделенных из семян зерновых, — испытания на сое показали их высокую рентабельность. Главная сложность, по словам Нуриева, не в эффективности, а в готовности агрономов довериться новой технологии вместо привычной химии.

«Искусственный интеллект всё шире используется в агротехнологиях. В Казанском ГАУ, например, сегодня разрабатывают алгоритмы машинного зрения для прогнозирования фитопатологий, болезней растений. Система определяет очаги поражения растений на основе данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов, и передаёт информацию оператору для принятия решений об обработке», — подчеркнул Нуриев.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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