В КБГУ разработали экологичный способ превращения пластика в твёрдое топливо

Новый подход, предложенный исследователями КБГУ включает сжигание измельчённого пластика в закрытой системе с использованием нитратно-щелочного окислительного расплава, разлагающего полимер без выделения токсичных веществ. Смесь полимера и расплава может служить твёрдым топливом.

При нагревании до 450 °C полимер полностью сгорает, а щелочи нейтрализуют токсичные газы. Эксперименты с полиэтиленом показали высокую эффективность метода без превышения допустимых концентраций вредных веществ.

Учёные планируют провести дополнительные исследования с использованием специализированного оборудования для количественных расчётов. «Наш подход практически не имеет аналогов. Он не только решает экологическую проблему, но и превращает опасные отходы в ценный энергетический ресурс, который потенциально можно использовать в качестве топлива», — отметил профессор кафедры неорганической и физической химии института математики и естественных наук КБГУ Жамал Кочкаров.