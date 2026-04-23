В КБГУ создали удобрение из помёта и бактерий для замены минеральных подкормок

Как отмечает РИА Новости, ежегодно в России образуется около 20 млн тонн куриного помёта, и его грамотная переработка поможет решить экологические проблемы. Говорится, что куриный помёт богат не только азотом, фосфором и калием (в совокупности он может заменить более 800 тыс. тонн минеральных удобрений), но и углеродом, который служит пищей для почвенной микрофлоры.

Это восстанавливает способность земли удерживать углекислый газ из атмосферы и борется с изменением климата. Однако чтобы эффективно использовать помёт, его нужно правильно переработать — например, компостированием.

Для решения проблемы учёные выделили из чернозёма особые термофильные бактерии, которые при высоких температурах превращают атмосферный азот в доступную для растений форму (аммиак) и ускоряют разложение органики. Такое удобрение не только повышает плодородие, но и снижает углеродный след, например, вклад минеральных удобрений в выбросы при выращивании зерна достигает 25%. Технология уже опробована, результаты опубликованы в журнале Bacteria.

«Мы получили из чернозёма степной зоны Кабардино-Балкарской Республики специализированные термофильные бактерии, способные усваивать молекулярный азот из атмосферы и при высоких температурах переводить его в доступную для растений форму аммиака. По нашим данным, эти бактерии в значительной степени ускоряют процесс разложения отходов и способствуют накоплению азота и гуминовых веществ», — пояснил руководитель центра декарбонизации АПК и региональной экономики КБГУ имени Х.М. Бербекова Амиран Занилов.