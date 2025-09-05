В Хабаровске откроют «Школу 21» от Сбера для подготовки IT-специалистов

Обучение в школе будет бесплатным и доступным для всех граждан старше 18 лет. Для поступления необходимо пройти многоэтапный отбор, включающий онлайн-тестирование, видеопрезентацию и интенсивный 26-дневный курс «бассейн» с изучением основ программирования.

Учебная программа предусматривает освоение востребованных языков программирования, включая Python, Java, C++ и другие. Особое внимание уделяется развитию мягких навыков: работе в команде, тайм-менеджменту и коммуникациям. Обучение строится по принципу «равный равному», где студенты обмениваются знаниями и совместно реализуют проекты.

Важной частью процесса станет трёхмесячная стажировка, во время которой большинство учащихся получают предложения о трудоустройстве.