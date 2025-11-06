В Хабаровске создадут технопарк «Амур» для IT и креативных индустрий

Опубликовано 06 ноября 2025, 20:151 мин.
В Хабаровске создадут технопарк «Амур» для IT и креативных индустрийНа поддержку проекта выделено 500 миллионов рублей
В Хабаровске появится технопарк «Амур», ориентированный на креативные индустрии и IT-технологии. Федеральный бюджет выделит на его создание 500 миллионов рублей. Соответствующая заявка была одобрена в сентябре.
Субсидия на реализацию проекта поступит в следующем году. Технопарк будет предоставлять полный цикл услуг для размещения и развития малых и средних предприятий. Уже заключено 11 предварительных соглашений с потенциальными резидентами.
Создание «Амура» является частью более масштабного плана по развитию Дальнего Востока. К 2030 году в регионе должно появиться не менее 10 промышленных парков, технопарков и бизнес-парков, соответствующих национальным технологическим приоритетам.
Параллельно власти региона ведут работу по созданию международного индустриального парка на острове Большой Уссурийский. В настоящее время налаживается диалог с китайскими партнерами.