В Хабаровском крае построили полигон для военно-прикладных видов спорта

В проектировании активное участие приняли сотрудники хабаровского филиала центра «Воин» — те, кто знает, что действительно нужно бойцу, отметил губернатор. Общая площадь полигона составляет 17 миллионов квадратных метров. Есть открытый тир с дистанцией стрельбы 3000 метров и имитация высотного здания высотой 30 метров для качественной подготовки снайперов и штурмовых групп.

«Созданные условия максимально приближены к реальным. На днях на полигоне прошла военно-тактическая игра "Тропа воина". Участники по достоинству оценили новую площадку. Теперь центр "Воин" на базе этого краевого полигона сможет регулярно проводить занятия по снайпингу, применению БПЛА, огневой и тактической подготовке», — написал Демешин. Ежегодно там смогут заниматься около 1800 человек, а полигон доступен для военно-патриотических клубов и любителей точной стрельбы.