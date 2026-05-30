Опубликовано 29 мая 2026, 22:30
В Хабаровском крае построили полигон для военно-прикладных видов спорта

Строительство полигона для военно-прикладных видов спорта завершили в Хабаровском крае. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Демешин. «До сих пор у Хабаровского края не было специализированной инфраструктуры для серьезных соревнований по военно-прикладным видам спорта. Не хватало площадки для страйкбола, пейнтбола, комплексного обучения основам безопасности, выживания и гражданской обороны», — написал Демешин.
В проектировании активное участие приняли сотрудники хабаровского филиала центра «Воин» — те, кто знает, что действительно нужно бойцу, отметил губернатор. Общая площадь полигона составляет 17 миллионов квадратных метров. Есть открытый тир с дистанцией стрельбы 3000 метров и имитация высотного здания высотой 30 метров для качественной подготовки снайперов и штурмовых групп.

«Созданные условия максимально приближены к реальным. На днях на полигоне прошла военно-тактическая игра "Тропа воина". Участники по достоинству оценили новую площадку. Теперь центр "Воин" на базе этого краевого полигона сможет регулярно проводить занятия по снайпингу, применению БПЛА, огневой и тактической подготовке», — написал Демешин. Ежегодно там смогут заниматься около 1800 человек, а полигон доступен для военно-патриотических клубов и любителей точной стрельбы.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
  В Хабаровском крае построили полигон для военно-прикладных видов спорта