В ХМАО будет открыт Центр биомедицинских технологий для шести научных команд

Центр будет заниматься исследованиями, включая разработку методов извлечения стволовых клеток из кожи. Строительство здания и тепловой сети завершится в 2025 году, а в 2026 завершился установка оборудования, и этого год планируется открытие центра.

С 2022 по 2025 год Фонд научно-технического развития Югры поддерживал проекты лаборатории эпигенетики Института цитологии и генетики СО РАН под руководством Сурена Закияна. Создавались модели болезни Паркинсона с использованием индуцированных плюрипотентных стволовых клеток и изучались молекулярные механизмы заболевания.

В НТЦ будут работать шесть научных команд из разных регионов России, включая генетиков, биохимиков и биоинформатиков. Центр станет платформой для более чем 200 специалистов. Исследовательский центр Unity Park, включающий технопарк и инфраструктуру, планируется ввести в эксплуатацию к 2032 году.