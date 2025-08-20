В Кисловодске внедрили ИИ для поиска людей в розыске

Нейросеть обрабатывает видеопотоки с 400 городских камер наблюдения. Алгоритмы анализируют данные в реальном времени и идентифицируют лица, внесённые в базы правоохранительных органов. Это позволяет оперативно реагировать на появление подозрительных лиц в общественных местах, отметили в пресс-службе компании.

Внедрение системы связано с растущим турпотоком в курортный город. Власти ожидают рекордного числа гостей в текущем году и намерены обеспечить высокий уровень безопасности. Технология уже применяется в Новосибирской и Самарской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.