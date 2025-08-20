В России
Опубликовано 20 августа 2025, 19:34
1 мин.

В Кисловодске внедрили ИИ для поиска людей в розыске

Нейросеть анализирует видео с 400 городских камер
В Кисловодске запущена система видеоаналитики на основе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления людей в розыске и пропавших без вести. Разработка компании NtechLab интегрирована в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».
© Ferra.ru

© Ferra.ru

Нейросеть обрабатывает видеопотоки с 400 городских камер наблюдения. Алгоритмы анализируют данные в реальном времени и идентифицируют лица, внесённые в базы правоохранительных органов. Это позволяет оперативно реагировать на появление подозрительных лиц в общественных местах, отметили в пресс-службе компании.

Внедрение системы связано с растущим турпотоком в курортный город. Власти ожидают рекордного числа гостей в текущем году и намерены обеспечить высокий уровень безопасности. Технология уже применяется в Новосибирской и Самарской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.