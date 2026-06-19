В России
Опубликовано 19 июня 2026, 15:25
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В Краснодаре разработали технологию выращивания искусственных нервов

Для замены травмированных
Учёные Кубанского ГМУ создают тканеинженерную конструкцию, которая по свойствам близка к естественному нерву. В качестве основы используется биокаркас, сохраняющий структуру нервной ткани, куда помещают шванновские клетки. Специальный белок усиливает их активность, помогая нервным волокнам расти в нужном направлении. Это должно стать альтернативой пересадке собственного нерва пациента, которая сопряжена с рисками и нехваткой донорского материала.
В Краснодаре разработали технологию выращивания искусственных нервов

© Ferra.ru

Сейчас при тяжёлых травмах периферических нервов чаще всего используют аутотрансплантацию — пересадку нерва из другой части тела пациента. Но у этого метода есть минусы: дополнительная травма, ограниченный материал и риск осложнений. Новая технология призвана заменить этот подход. Биокаркас, заселённый клетками, поможет нервам восстанавливаться без забора тканей у самого пациента.

В ближайшее время учёные планируют проверить конструкцию на животных. В перспективе разработка может лечь в основу новых медицинских изделий для реконструктивной хирургии. По словам руководителя проекта Карины Мелконян, это позволит пациентам быстрее возвращать двигательные и чувствительные функции после тяжёлых травм и операций. Исследование поддержано Российским и Кубанским научными фондами.

«Наш проект направлен на создание более эффективной альтернативы - тканеинженерного аналога нерва, способного заменить аутотрансплантат. Данная технология позволит улучшить результаты лечения тяжёлых нервных травм, уменьшить хирургическую травматизацию и расширить возможности реконструктивной медицины», — рассказала руководитель проекта, кандидат медицинских наук Карина Мелконян.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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