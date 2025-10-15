В Краснодарском крае адвокаты обжаловали приговор из-за возможного использования ИИ

Их осудили на семь лет лишения свободы за взятку в 300 тысяч рублей. Адвокаты обжаловали приговор, утверждая, что в судебном решении использовались формулировки, характерные для ИИ.

Адвокат Алексей Аванесян обратил внимание на необычные выражения, нехарактерные для текстов судебных приговоров: «целая плеяда защитников» — адвокаты, «чудесным образом» — участие подсудимых в проверках, «прекрасно организованный и подтвержденный распоряжением ГУ МВД по Краснодарскому краю зональный контроль».

Лингвистическая экспертиза выявила смешение стилей и неестественные фразы, что указывает на возможное участие ИИ в составлении части текста.

Однако Краснодарский краевой суд отклонил жалобу, подтвердив законность и обоснованность первоначального приговора. Краевой суд сослался на то, что «применение ИИ в правосудии ничем не регламентировано».

Аванесян заявил, что, в принципе, не против использования ИИ при написании судебных актов, но пока непонятно, как именно должен быть построен процесс. «К сожалению, пока мы не получили прямого ответа на этот вопрос, хотя его сегодня ждут многие. Я, пожалуй, даже сторонник того, чтобы приговоры писали нейросети, потому что в таком случае они не смогут уклоняться от оценки всех доказательств, принимать недопустимые доказательства, закрывать глаза на явные нестыковки и противоречия в деле, отмахиваться от показаний свидетелей, заключений экспертов и пр. ИИ не смог бы это делать, а человек может. Но тогда нейросеть должна писать приговор от начала и до конца, чтобы у человека не было возможность изымать оттуда объективные "неудобные" куски», — подчеркнул Аванесян.