В Краснодарском крае запустили новое производство медизделий

Опубликовано 26 ноября 2025, 02:321 мин.
В Краснодарском крае запустили новое производство медизделийМощность новых линий — 90 млн единиц в год
ТАСС сообщает, что в Северском районе Краснодарского края было запущено новое производство медицинских изделий. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что мощность завода составляет более 90 млн единиц изделий в год.
© Пресс-служба администрации Краснодарского края
Предприятие оснащено автоматизированной производственной линией, способной производить впитывающие подгузники со скоростью до 300 единиц в минуту, а также стерильные катетеры, наборы для самокатетеризации и средства для сбора биологических жидкостей. В создание предприятия инвестировано более 1 млрд рублей. В настоящее время разрабатываются планы по строительству индустриального парка, включающего цех по изготовлению протезов и склад готовой продукции.
Запуск производства был официально оформлен на Петербургском экономическом форуме. Причём производство уже заменило значительную часть импортной продукции.