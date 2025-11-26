В Краснодарском крае запустили новое производство медизделий

Предприятие оснащено автоматизированной производственной линией, способной производить впитывающие подгузники со скоростью до 300 единиц в минуту, а также стерильные катетеры, наборы для самокатетеризации и средства для сбора биологических жидкостей. В создание предприятия инвестировано более 1 млрд рублей. В настоящее время разрабатываются планы по строительству индустриального парка, включающего цех по изготовлению протезов и склад готовой продукции.

Запуск производства был официально оформлен на Петербургском экономическом форуме. Причём производство уже заменило значительную часть импортной продукции.