В Красноярске наладят выпуск морозостойких зарядок для электромобилей

Опубликовано 27 ноября 2025, 00:131 мин.
В Красноярске наладят выпуск морозостойких зарядок для электромобилейВ 2026 году
Новосибирский государственный технический университет совместно с красноярской компанией «Радиосвязь» разработал зарядные станции для электромобилей, адаптированные к суровому сибирскому климату. В текущем году изготовлено пять опытных образцов для тестирования в реальных условиях.
Промышленный выпуск планируется начать в 2026 году на производственных мощностях в Красноярске. Ожидается, что ежегодный объем производства составит несколько тысяч устройств. Разработка велась в рамках программы «Приоритет 2030».
Параллельно университет создал другую разработку — электронную тормозную систему для авиации. Она создана совместно с компанией «Аэроприбор» для пассажирского самолета Ил-114−300. Реальные испытания системы намечены на 2025 год, а ввод лайнера в эксплуатацию ожидается в начале 2026 года. Вуз уже получил заказы на аналогичные системы.