В Красноярске наладят выпуск морозостойких зарядок для электромобилей

Промышленный выпуск планируется начать в 2026 году на производственных мощностях в Красноярске. Ожидается, что ежегодный объем производства составит несколько тысяч устройств. Разработка велась в рамках программы «Приоритет 2030».

Параллельно университет создал другую разработку — электронную тормозную систему для авиации. Она создана совместно с компанией «Аэроприбор» для пассажирского самолета Ил-114−300. Реальные испытания системы намечены на 2025 год, а ввод лайнера в эксплуатацию ожидается в начале 2026 года. Вуз уже получил заказы на аналогичные системы.